Песков рассказал, как финансовые вливания в Украину разжигают конфликт Песков: деньги для Украины продлевают конфликт, Запад хотел бы завершить его

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запад заявляет о желании закончить конфликт на Украине, но своей финансовой помощью Киеву лишь продлевает его, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, происходящее на поле боя в рамках специальной военной операции говорит о невозможности поражения России.

Представителя Кремля попросили оценить итоги саммита G7, где высказывалось намерение продолжить поддержку Украины. Песков отметил, что подобные высказывания не новы, однако сейчас у Запада в этом отношении появились реальные сложности.

Сейчас они обрамлены потугами с финансированием. Очевидно, с этим проблемы. Очевидно, что в настоящий момент прежде всего США испытывают внутренние противоречия в связи с обсуждением целесообразности дальнейшего бездумного сжигания десятков миллиардов долларов в топке украинской войны. <...> С одной стороны, они говорят, что хотели бы, чтобы эта война закончилась, а с другой стороны, кидая эти деньги в топку войны, они продлевают ее, — подчеркнул пресс-секретарь.

В отношении задач России в рамках происходящего Песков пояснил, что представители страны неоднократно заявляли, в том числе на высшем уровне, что главное — достичь поставленных целей. Конкретные цели представитель Кремля не назвал, но отметил, что достигать их желательно «политико-дипломатическими средствами». По словам Пескова, все подобные попытки были сделаны до 24 февраля 2022 года, но они «были отвергнуты», в результате чего РФ прибегла к СВО.

Онлайн-саммит G7 прошел вечером 6 декабря под председательством премьер-министра Японии Фумио Кисиды. В итоговом заявлении участники заявили, в частности, о намерении помочь Киеву получить компенсацию от РФ в соответствии с международным правом.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $175 млн. Он уточнил, что туда войдут боеприпасы для систем ПВО, артиллерии и РСЗО HIMARS, а также противорадарные ракеты HARM.