В МИД России оценили решение США и Украины совместно производить вооружения Захарова: решение США и Украины по вооружениям компенсирует провал в сенате

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Договоренность США и Украины о совместном производстве вооружений является компенсацией за отказ американского сената согласовать пакет помощи для Киева, заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, часть политиков в Вашингтоне держат на плаву тему поддержки Украины, чтобы не допустить развала этого «проекта».

В компенсацию за провал в сенате. Тему поддержки Украины определенная часть политической власти в США держат на плаву, иначе весь проект развалится, — сказала Захарова.

Ранее представители США и Украины договорились о совместном производстве некоторых видов вооружений и обмене техническими данными. Соответствующие документы были подписаны на конференции по вопросам военно-промышленного комплекса Украины в Вашингтоне.

Глава Пентагона Ллойд Остин выразил мнение, что партнерство с иностранными оружейниками откроет для Украины «путь к производству запасных частей ближе к тому месту, где они требуются». По словам главы американского оборонного ведомства, это будет способствовать «более скорому возвращению отремонтированной техники на фронт». Он также отметил необходимость укрепления военно-промышленной базы страны в долгосрочной перспективе.