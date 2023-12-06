Байден назвал безумием прекращение поддержки Украины

Фото: Official White House/Adam Schultz

Президент США Джо Байден назвал «полным безумием» отказ конгресса выделить запрашиваемые Белым домом средства на дальнейшую поддержку Украины. По его словам, которые приводит пресс-служба администрации, это идет вразрез с интересами Вашингтона.

Неспособность поддержать Украину — это просто полное безумие. Это противоречит интересам США. Это неправильно, — сказал Байден.

Он выразил уверенность, что в конечном итоге законодатели все же одобрят запрос Белого дома и помощь Киеву будет выделена. Байден добавил, что обсуждал данный вопрос с некоторыми конгрессменами, но не уточнил, с кем именно.

Ранее Байден заявлял, что готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета и территориальной целостности. По его словам, Вашингтон, в том числе, готов помочь Киеву решить проблемы в сфере энергетической, экономической и продовольственной безопасности.

Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, в свою очередь, отмечала, что у США практически закончились средства и время на помощь Украине. По ее словам, у Вашингтона нет «волшебного источника» финансирования и ресурсы полностью закончатся к концу 2023 года.