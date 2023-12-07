«Политический сдвиг в США»: Пушков о блокировании помощи Израилю Пушков: блокирование помощи Израилю говорит о политическом сдвиге в США

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Алексей Пушков

Блокирование республиканцами пакета помощи Украине и Израилю из-за спора о южной границе говорит о драматическом сдвиге в США, заявил в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков. Он убежден, что былое единство американских политических сил полностью исчезло, а нынешняя ситуация в США свидетельствует о глубоком расколе в американском правящем классе.

Сам факт, что республиканцы блокируют еще и финансирование Израиля, что прежде было немыслимо, говорит о драматическом сдвиге политических координат в США, — написал Пушков.

Сенатор считает, что позиция республиканцев по границе является консолидированной и дает им возможность показать свою силу и влияние перед грядущими президентскими выборами. Кроме того, у республиканцев появляется возможность шантажировать Белый дом и заставлять его пойти на серьезные уступки, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате Конгресса США. Его рассмотрение было заблокировано.

Корреспондент телеканала Fox News Чад Перграм ранее написал в соцсети Twitter (X), что секретный брифинг по вопросу об оказании помощи Украине в Сенате США прошел в «раздражительной» атмосфере. В ходе брифинга возник спор между демократами и республиканцами. Последние перехватили тему встречи, начав обсуждение ситуации на границах США, пояснил он.