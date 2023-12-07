«Вспыхивать будут хорошо»: политолог о танках Abrams в зоне СВО Политолог Клинцевич: танки Abrams плохо приспособлены к современным конфликтам

Фото: Staff Sgt. Gabriel Rivera-Villan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танки Abrams и истребители F-16, которые США и Запад передали ВСУ, плохо приспособлены к современным конфликтам, морозам и распутице, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. В беседе с ИА SM.News он подчеркнул, что американские танки «будут хорошо вспыхивать».

Там три тонны у Abrams заправка. То есть, с ним еще должна цистерна ездить. И в отличие от дизеля топливо это дорогое и редкое. Вспыхивать будут хорошо. Какой-то серьезной бронезащиты у него тоже нет. Беспилотники могут облететь и ударить там, где слабо, — пояснил политолог.

По словам эксперта, эти истребители и танки разрабатывались для войн прошлого столетия и локальных конфликтов. Так, F-16 создавались под благоприятные условия аэродромов Европы и США. В связи с этим нежные детали могут просто развалиться в условиях украинских аэродромов, уточнил политолог.

На Украине, на этих заледеневших взлетно-посадочных полосах F-16 тоже может проявить себя с не самой лучшей стороны. И это даже без учета нашей системы ПВО, которые затачивались именно под F-16, — заключил эксперт.

Власти Украины ранее попросили у США предоставить новые вооружения, включая системы ПРО THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk. В Киеве также надеются получить новые беспилотники, дополнительные танки Abrams, тактические ракеты ATACMS.