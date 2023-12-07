Стало известно о вооружении, которое Украина запросила у США Reuters: Украина запросила у США системы ПРО, самолеты F-18 и вертолеты Apache

Власти Украины попросили у США предоставить новые вооружения, включая системы ПРО THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты C-17 и C-130, сообщает Reuters. По данным агентства, список запрошенных вооружений передали США представители украинского Минобороны на закрытой сессии конференции по вопросам ВПК в Вашингтоне.

Агентство отмечает, что в Киеве также надеются получить новые беспилотники, дополнительные танки Abrams, тактические ракеты ATACMS, самолеты F-16 и артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Обширный список украинских запросов Reuters оценило в миллиарды долларов. Для Вашингтона стало неожиданностью, что в перечне появились самолеты C-17 и C-130. Ответ Белого дома пока не известен.

Ранее сообщалось, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате Конгресса США. Рассмотрение проекта заблокировано. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований на сумму $106 млрд. Из них $61 млрд предназначался на помощь Украине. При этом ряд республиканцев в палате представителей и в сенате публично высказались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.