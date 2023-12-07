Битва за Авдеевку 7 декабря: последние новости военкоров, что изменилось Борис Рожин: ВСУ продолжают удерживать северо-западные окраины Марьинки

Фото: МО РФ

Российская армия ведет наступательные действия к западу от Авдеевки, передает WarGonzo. Что там сейчас происходит, какие новости из Марьинки, о чем пишут военкоры?

Ситуация у Авдеевки и в Марьинке 7 декабря 2023 года

«На Донецком фронте ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения вели наступление в Марьинке, у Первомайского, Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки) и в промзоне юго-восточнее города. Ожесточенные встречные бои за Степное (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях). ВС РФ стремятся расширить зону контроля у Новокалинова», — пишет WarGonzo.

Военный эксперт Борис Рожин рассказал, что у Авдеевки у ВС РФ есть некоторое продвижение в районе Степового.

«Отбита атака противника к западу от Красногоровки. Фронт в районе промзоны стабилизировался. У н. п. Северное ситуация не изменилась. Марьинка: противник продолжает удерживать северо-западные окраины города. Попутно готовит оборонительные позиции к западу от окраин Марьинки. Марьинка еще не взята», — отметил он.

«Два майора» сообщили, что на Авдеевском направлении продолжаются бои, ВС России владеют инициативой у коксохимического завода.

«На юге наши войска закрепились в промзоне, идут позиционные бои. Поступает информация о переброске все новых подразделений ВСУ в Авдеевский мешок», — рассказали авторы канала.

Readovka передает, что российская армия продвинулась в районе Степного и к северо-востоку от коксохимического завода.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«К тому же есть успехи к востоку от Авдеевки и в промзоне. На окраинах Марьинки продолжаются бои», — добавил источник.

«Военкоры Русской Весны» пишут, что армия России давит со всех направлений и прорывается к АКХЗ с фланга

«Успехи наших войск снова признают и украинские военные аналитики. „Продолжается ад в Степовом. Более недели изнурительных боев в этом небольшом селе, русские закрепляются и стремятся развить успех“, — пишут они. Российские войска активизировали атаки от Степового в направлении Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ), есть продвижение. ВС РФ продвигаются и южнее села. В районе самого АКХЗ стабильно сложные бои под остатками забора. Южнее очистных российские войска стремятся прорваться в АКХЗ через ставки. „У Первомайского, россияне, к сожалению, имели успехи, как и в направлении Новокалинового“, — пишут ресурсы противника. В районе промзоны на юго-востоке Авдеевки продолжаются позиционные боевые действия. Генштаб ВСУ сообщает, что ВС РФ не оставляют попыток окружить Авдеевку. Зафиксированы к утру 25 атак и к вечеру еще 29 в районах восточнее Новобахмутовки, Степового, северо-восточнее Бердычей, Авдеевки, Северного, Тоненького и Первомайского», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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