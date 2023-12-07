Гибель пожарных под обстрелами: как ВСУ атакуют РФ 7 декабря

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. В Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате подрыва автомобиля погиб местный депутат. В Брянской области под обстрел попало предприятие по производству трансформаторов. В Донецкой Народной Республике (ДНР) при обстреле погибли двое пожарных и мирная жительница. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреляли Суземку в Брянской области

Накануне в первой половине дня ВСУ обстреляли поселок Суземка в Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, никто из мирных жителей не пострадал.

«В результате обстрела повреждена кровля производственного помещения, имеются частичные разрушения хозяйственных построек», — написал он в своем Telegram-канале.

Как утверждает Telegram-канал Mash, под удар попал цех завода «Стрела», который специализируется на выпуске трансформаторов. Там зафиксировали три прилета. Еще два снаряда упали в жилом секторе.

В Луганске взорвался автомобиль с депутатом

6 декабря в Луганске около стадиона «Авангард» подорвали автомобиль, в котором находился депутат Народного совета ЛНР Олег Попов. Telegram-каналы сообщали о ранении мужчины, однако позже Следственный комитет подтвердил его гибель.

Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ: о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ).

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на Попова уже покушались в сентябре 2022 года. После этого он на несколько месяцев пропал из поля зрения, чтобы правоохранители смогли найти заказчиков убийства.

Пожилая женщина и двое пожарных погибли в ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 39 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 59).

Под обстрелы попали районы Донецка, Горловки и Донского. В результате ранения получили 18 человек, в том числе ребенок 2021 года рождения. В Донском погибла женщина 1955 года рождения.

Кроме того, при одном из повторных обстрелов погибли двое пожарных, которые в тот момент ликвидировали последствия ударов. Еще 13 сотрудников МЧС получили ранения.

В результате атак в Донецке, Горловке и Донском повреждены оказались 16 жилых домов и четыре инфраструктурных объекта. Как рассказал глава региона Денис Пушилин, в Буденновском районе Донецка под удар попали цистерны с битумом, из-за чего местные жители могли видеть столб дыма.

«Противник атаковал цистерны с битумом, предназначенным для ремонта дорог и крыш, в результате чего произошла разгерметизация и возгорание. По этой причине во многих районах города был виден дымовой столб», — написал он в своем Telegram-канале.

За минувшие сутки на Горловском направлении украинские войска совершили 25 обстрелов из артиллерии и РСЗО. На Донецком направлении — 13 обстрелов. Также ВСУ ударили американской ракетой AGM-88 HARM. На Волновахском направлении зафиксирован один обстрел. Всего по населенным пунктам ДНР украинские войска выпустили 132 снаряда.

Пособников ВСУ задержали в Тюменской и Калининградской областях

Силовики задержали в Калининградской области организатора диверсий в РФ. Задержанному 21 год. По данным ФСБ, он причастен к поджогам на транспортных объектах в 15 регионах страны.

Установлено, что он сотрудничал с украинскими спецслужбами. За денежное вознаграждение молодой человек искал людей для совершения поджогов. Уже задержаны 10 их исполнителей.

Между тем в Тюменской области сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в госизмене. Как выяснили правоохранители, мужчина целенаправленно финансировал ВСУ.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ. Теперь россиянину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Больше 130 снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ выпустили из артиллерии, минометов и гранатометов 131 снаряд по Белгородской области. Прилеты зафиксировали в Журавлевке, Щетиновке, Красном Хуторе, Наумовке, Лозовой Рудке, Козинке, Рождественке, Сподарюшине, Вязовом, Репяховке, Колотиловке, Прилесье, Новой Таволжанке, Муроме и хуторе Мухине.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате обстрелов никто не пострадал. В Козинке повреждения получил один частный жилой дом. В Вязовом повреждена оказалась линия электропередачи.

Также ВСУ продолжали атаковать регион беспилотниками. В Красном Хуторе БПЛА сбросил два взрывных устройства. Дроны-камикадзе атаковали пограничный пункт «Грайворон» и объект связи в поселке Горьковский. Никто не пострадал.

В Рогачевке средствами РЭБ посадили один БПЛА. Еще один беспилотник сбили в районе хутора Мухина. Обошлось без последствий на земле.

Кроме того, украинский беспилотник сбили в районе села Репного. В результате падения его обломков повреждения получили три частных дома.

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