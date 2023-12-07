Тульские десантники поразили гаубицу ВСУ в контбатарейной борьбе с 12 км МО РФ: тульские десантники под Соледаром подбили переданную Западом гаубицу ВСУ

Фото: МО РФ

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» тульских десантников накрыли огнем артиллерии самоходное орудие ВСУ западного производства под Соледаром, сообщили РИА Новости в Минобороны России. Бойцам ВДВ хватило двух выстрелов, чтобы поразить цель с расстояния 12 км, отметили в оборонном ведомстве.

В ходе контрбатарейной борьбы одним из расчетов гвардейского артиллерийского полка Тульского гвардейского соединения ВДВ с двух выстрелов и расстояния более 12 километров было уничтожено самоходное орудие ВСУ, — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что орудие противник прятал в лесопосадке, оно не давало возможности маневрировать российским передовым подразделениям. Корректировку и управление огнем гаубицы «Мста-Б» вели разведчики из расчетов беспилотной авиации.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и гаубиц «Мста-Б» Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили склад с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт ВСУ на Артемовском направлении. В российском оборонном ведомстве отметили, что расчеты гаубиц были слажены и каждый военнослужащий знал свою задачу.