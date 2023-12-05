Украина уничтожила 25 солдат ВСУ: почему Киев убивает своих же военных РИА Новости: ВСУ уничтожили 25 украинских военных за попытку сдаться в плен

Фото: МО Украины

Украинская артиллерия уничтожила 25 бойцов ВСУ, которые попытались сдаться в плен российским войскам. Что произошло, почему артиллерия ВСУ убивает своих, как могут сдаться в плен украинцы, сколько украинских военнослужащих попали в плен?

Почему украинская артиллерия убивает своих

Как рассказал РИА Новости замкомандира роты 110-го полка ВС РФ с позывным «Купол», группа украинских военных пыталась сдаться в плен на Донецком направлении.

«Выходили на связь на частоте 149.200 военнослужащие [ВСУ], изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно — и киевский режим уничтожил своих военнослужащих», — рассказал Купол.

По его словам, по сдающимся украинцам нанесла удар артиллерия ВСУ.

Атака в Еленовке

Первым крупным случаем «самострела» стала атака на следственный изолятор в Еленовке в ДНР, которая произошла в ночь с 28 на 29 июля 2022 года. По данным Министерства обороны России, удар был нанесен Вооруженными силами Украины (ВСУ) с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Снаряд попал в помещение, где содержались украинские военнопленные, в том числе, большое количество участников бригады «Азов» (на тот момент батальон, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которые сдались российским военным в ходе боев за комбинат «Азовсталь» в Мариуполе. Погибли 53 человека, ранены 75.

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как сдаются украинские военные

Российские военнослужащие в зоне боевых действий упоминают и другие подобные случаи: так, офицер группировки сил «Юг» с позывным «Аид» рассказал, что ВСУ стараются «максимально добивать» всех своих, которые пытаются сдаться в плен. В некоторых случаях те, кто пытается выйти к российским военным, сами вынуждены применять оружие против сослуживцев, рассказывалподполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Так, при освобождении Новоселовского один из выживших украинцев попытался не допустить сдачи в плен, но был застрелен сослуживцами.

Российские военнослужащие проводят специальные мероприятия, чтобы проинформировать солдат ВСУ о возможности сдаться в плен. Для этого используются «агитационные снаряды» и беспилотники, рассеивающие над позициями противника листовки с агитацией и инструкциями по сдаче. Для этого используются также специально переоборудованные ракеты РСЗО «Град».

Главную помощь военнослужащим ВСУ в сдаче обеспечивает позывной «Волга». Вызывая «Волгу» на радиочастотах 149.200 (основная), 49.200 и 449.200 (запасные), украинцы могут договориться о сдаче, месте встрече на линии боевого соприкосновения и необходимых условиях сдачи в плен. В эфир военнослужащие ВСУ могут выходить в диапазонах VHF, LF и UHF, отмечает Telegram-канал «Два Майора». Для этого могут быть использованы как штатные радиостанции на технике советских образцов, так и западные модели Harris, Aselsan и Thales.

Сколько солдат ВСУ попало в плен

Точное количество попавших в плен солдат и офицеров ВСУ достоверно неизвестно. В июне 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу указывал, что в плену ВС РФ находятся 6489 военных ВСУ. С тех пор военное ведомство неоднократно сообщало о новых группах украинских военнослужащих, сдавшихся в плен. Кроме того, неоднократно проводились обмены пленными с российской и украинской стороны.

Согласно украинским данным, в плену в России на ноябрь 2023 года находится 3574 военнослужащих ВСУ. Эти данные оспариваются: так, военный эксперт Александр Макушин заявил NEWS.ru, что в плену в России находятся более 10 тысяч военных ВСУ.

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