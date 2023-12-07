ФСБ задержала организатора диверсий в 15 регионах России

Фото: УФСБ Росии по Калининградской области

Федеральная служба безопасности России задержала организатора массовых диверсий, сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу. Как отмечается, оперативное мероприятие прошло в Калининградской области. Подозреваемому 21 год. В начале этого года он устроил поджоги на транспортных объектах в 15 регионах страны.

По версии следствия, подозреваемый посредством интернет-мессенджеров установил отношения конфиденциального сотрудничества с сотрудником спецслужб Украины, по заданию которого за денежное вознаграждение осуществил поиск лиц в целях осуществления поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры, — говорится в сообщении.

К своей преступной деятельности задержанный привлекал людей, проживающих в регионе совершения диверсии. Правоохранителям удалось предотвратить пять из них, задержаны 10 их исполнителей.

Ранее сообщалось о задержании в Тюменской области подозреваемого в государственной измене. Мужчина целенаправленно финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

До этого в аэропорту Кемерово задержали 36-летнего местного жителя, который планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях в рядах ВСУ. Мужчина сам связался с координатором на Украине, приобрел камуфляж, медпрепараты, средства связи, а также билеты на самолет и поезд.