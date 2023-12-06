Флаг Украины в Крыму, отмена выборов, Авдеевка: что будет дальше в СВО Борис Рожин: ВС РФ пока не смогли закрепиться за АКХЗ у Авдеевки

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Последствия мегашторма в Крыму, поставки САУ «Лотос» в ВС РФ, противостояние Владимира Зеленского и Валерия Залужного на фоне выборов, ситуация у Авдеевки и Марьинки, успехи армии России под Купянском — российские военкоры 6 декабря в своих Telegram-каналах обсуждают интересные новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Два майора» рассказали, как мегашторм в Крыму может сыграть на руку ВСУ

«Еще одним неочевидным последствием мегашторма стало размывание косы Джарылгач на севере Черного моря. Узкий песчаный полуостров, расположенный вблизи российского города Скадовска в Херсонской области, превратился в несколько островов. Противник уже получил спутниковые снимки и может попытаться высадить туда диверсионную группу для демонстрации флага или организации терактов в отношении Херсонщины и северо-запада Крыма», — сообщил источник.

Александр Коц рассказал, какую новую самоходку получат ВС РФ в 2024 году

«Новейшая самоходная артиллерийская установка „Лотос“ выйдет на государственные испытания весной 2024 года. Это орудие предназначено для оснащения подразделений Воздушно-десантных войск. САУ 2С42 „Лотос“ разработана для замены советской 120-миллиметровой авиадесантируемой самоходной артиллерийско-минометной установки 2С9 „Нона-С“. Самоходка унифицирована с другой техникой ВДВ — за ее основу было взято шасси БМД-4М. Установлена автоматизированная башня с новым орудием, которое совместимо с широкой номенклатурой боеприпасов, в том числе перспективных», — отметил он.

Фото: Алексей Паньшин/РИА Новости САУ 2С42 «Лотос»

Военкор подчеркнул, что время перевода самоходного орудия из походного состояния в боевое — 30 секунд.

«Расчетная скорострельность достигает от шести до восьми выстрелов в минуту при максимальной эффективной дальности до 13 километров. Немного, но для задач, которые решают ВДВ, вполне хватает. „Крылатой пехоте“ давно нужна современная артиллерия. „Ноны-С“ стоят на вооружении с 1981-го и уже успели порядком устареть», — добавил Коц.

Александр Сладков прокомментировал противостояние Зеленского и Залужного

«На Залужного все показывают пальцем и говорят вслух: „Это соперник Владимира Зеленского, это угроза для всей нынешней власти Киева“. Понятное дело, что это провокация. По идее, никто из хозяев Украины его не ангажировал. Если б Залужного „усыновили“, такому раннему старту предвыборного противостояния не дали бы организовать. Возможно, политтехнологи Владимира Зеленского сами организовали этот фальстарт. Взяли и выставили Валерия Залужного генералом, готовым „по-пиночетовски“ разрушить всю политическую систему страны, да еще и в острый момент войны. Поэтому что? Поэтому выборов на Украине не будет. Времена очень тяжелые. Еще военного мятежа не хватало. Но на самом деле Украина полностью контролируемая Западом территория, там не может быть ни случайностей, ни импровизаций. Спектакль еще далек от кульминации», — написал военкор.

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Борис Рожин объяснил, что нужно знать про битву за Авдеевку и Марьинку

«Первое направление — это Авдеевка. Российские военные закрепились на промзоне Авдеевки и продвигаются дальше. Южнее наступают на село Северное, которое прикрывает линии снабжения ВСУ. На севере идет продвижение на Степовое, окраины которого недавно были заняты. Закрепиться за Авдеевский коксохимический завод ВС РФ пока не удалось, идут бои на подступах к нему. Встречные бои начались и в направлении села Очеретино. Здесь ВСУ пытаются не дать перерезать им линию снабжения западнее Авдеевки. Второе направление — Марьинка. Это город-спутник Донецка», — отметил он.

Военный эксперт обратил внимание, что освобождение Марьинки позволит ВС РФ идти на запад Донбасса — в направлении Красноармейска и Курахово, откуда ВСУ ведут обстрелы Донецка.

«Информация об освобождении Марьинки пока преждевременна. Российский флаг удалось водрузить на юго-западной окраине города, но северо-запад занят противником. Командование ВСУ перебросило часть войск под Авдеевку и Марьинку из Запорожской области. Ослабление сил противника на этом направлении позволило ВС РФ активнее атаковать и продвинуться в районе Работино. Такая же ситуация произошла и в районе Артемовска, откуда ВСУ перебросили часть войск под Купянск. Это сразу же сказалось на ситуации на этом направлении и привело к освобождению сел, бои за которые шли с весны», — добавил Рожин.

«Рыбарь» рассказал об успехах ВС РФ на Купянском направлении

«В окрестностях Синьковки под Купянском продолжаются бои. Российские войска, закрепившись на северных окраинах села, заняли оборону, а украинские формирования выстраивают новую линию в случае потери Синьковки. В Петропавловке оборудуются опорные пункты и мощные укрепления. Судя по активности 41-й ОМБр, именно здесь будет выстроен защитный рубеж после прорыва линии Синьковка — Загоруйковка», — сообщил источник.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

По информации авторов канала, также отмечается переброска подкреплений ВСУ с других участков.

«В леса у Масютовки прибыли силы 3-го батальона 43-й ОМБр, состоящего целиком из мобилизованных украинцев. Со Сватовского участка к посадкам северо-восточнее Купянска и под Синьковку были сняты формирования 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ОГШБр. Из-за необходимости усиления обороны Купянска ослаблен другой рубеж. Помимо этого, в Купянске и окрестностях появился неустановленный батальон 15-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины. Задействование пограничников свидетельствует об определенном дефиците личного состава в ВСУ на участке», — добавил «Рыбарь».

Читайте также:

Под обстрел попали шахта и рынок: как ВСУ атакуют РФ 6 декабря

Последние новости с фронтов СВО 6 декабря: сводка военкоров, успехи ВС РФ

Битва за Авдеевку и Марьинку 6 декабря: последние новости военкоров