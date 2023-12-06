Губернатор Богомаз подтвердил обстрел завода в Брянской области

Фото: МО Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил сообщения об обстреле завода в поселке Суземка. Как написал глава региона в Telegram-канале, в результате атаки Вооруженных сил Украины повредилась кровля производственного помещения. Никто не пострадал.

Сегодня ВСУ произвели обстрел поселка Суземка. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена кровля производственного помещения, имеются частичные разрушения хозяйственных построек, — заявил Богомаз.

Глава Брянской области добавил, что в настоящее время продолжается обследование территории поселка. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по заводу «Стрелок» в Суземке с использованием реактивной системы залпового огня «Град». По предприятию, которое специализируется на выпуске трансформаторов, попали минимум три снаряда.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что система противовоздушной обороны сбила три украинских беспилотника над территорией региона. По его словам, после падения обломков дрона был поврежден легковой автомобиль в поселке Репном. Пострадавших среди местных жителей нет.