Появилось видео с места гибели депутата в ЛНР СК подтвердил гибель депутата в ЛНР и показал кадры с места происшествия

Фото: t.me/sledcom_press

Следственный комитет (СК) РФ подтвердил гибель депутата первого и третьего созывов Народного Совета ЛНР Олега Попова в результате подрыва автомобиля в Луганске. Пресс-служба ведомства опубликовала видео с места происшествия, на котором видно обгоревшую машину.

Следователи, криминалисты и эксперты СК России работают на месте гибели депутата двух созывов Народного Совета ЛНР. Днем 6 декабря 2023 года в г. Луганске в результате детонации в автомобиле неустановленного устройства погиб депутат первого и третьего созывов Народного Совета ЛНР Олег Попов, — говорится в сообщении.

Луганские следователи возбудили уголовное дело сразу по трем статьям УК — о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ). В расследовании будет принимать участие УФСБ России по ЛНР.

Рабочая группа из следователей, криминалистов и сотрудников Судебно-экспертного центра СК детально осматривает место происшествия. Специалисты проведут ряд экспертиз, в том числе взрывотехническую.

Автомобиль Олега Попова подорвали у стадиона в Луганске. В момент взрыва он находился в машине.