В ГД отреагировали на участие британских военных в СВО на Украине Депутат Журавлев: о службе западных военных в составе ВСУ все знали с начала СВО

Фото: NATO

С начала специальной военной операции России на Украине не было сомнений, что на стороне ВСУ в конфликте участвуют западные военные, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы Алексей Журавлев. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что бойцы спецназа Британии и Польши участвуют на стороне Киева с первых дней СВО. По словам депутата, это упростило задачу для РФ, поскольку открытых боевых действий против НАТО российские войска не предпринимали.

С самого начала не было никаких сомнений в том, что на стороне ВСУ в противостоянии участвуют западные военные, причем не только специальные подразделения, но и высшее командование. Для нас это в какой-то степени лишь упрощало задачу. Открытых боевых действий против Альянса наши войска не предпринимали. Зато после очередного российского ракетного удара по украинским подземным штабам вдруг выяснялось, что в США или Европе при странных обстоятельствах погибли сразу несколько генералов НАТО, — отметил Журавлев.

Как подчеркнул парламентарий, после гибели на Украине рядовых западных военных оказывалось, что они уволились из армии за день до того, как попали в зону боевых действий. Все эти факты, по словам Журавлева, Россия готова при необходимости предъявить странам Запада.

Мы собираем все эти факты и в случае необходимости готовы предъявить странам, которые таким образом участвуют в конфликте. В любом случае решение будем принимать мы, а не они, но они этого ещё не поняли, — заявил депутат.

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай ранее заявил, что российские войска в ходе СВО сталкиваются с подразделениями иностранных военных, в которых по уровню подготовки и оснащенности угадываются кадровые части западных армий. Он отметил, что действия таких подразделений отличаются от обычных наемников, которые воюют на стороне ВСУ.