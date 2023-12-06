Ракеты ВСУ атаковали центр Донецка Военкор Пегов сообщил об обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли ракетами центр Донецка, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Семен Пегов. По его словам, предположительно, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня. Официальных комментариев от Минобороны РФ и местных властей пока не поступало.

Несколько минут назад по центру Донецка был нанесен удар, предположительно, из РСЗО, — заявил Пегов.

Военкор добавил, что в центральной части города видно сильное задымление. В Донецке также звучит воздушная тревога. Информации о пострадавших пока нет.

За последние сутки ВСУ 56 раз обстреливали территорию Донецкой Народной Республики. В частности, украинская армия нанесла удар по Горловке, в результате чего погиб один мужчина и еще один человек пострадал. Также минувшей ночью ВСУ обстреляли вещевой рынок в Донецке, расположенный недалеко от железнодорожного вокзала. В общей сложности повреждения получили 24 жилых дома в Донецке и Горловке.

Ранее под обстрел украинской армии попало село Козинка в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки был поврежден частный жилой дом, в котором пробило крышу и выбило окна. Пострадавших среди местных жителей нет.