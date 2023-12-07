Жителя Тюменской области задержали за госизмену

Фото: УФСБ России по Тюменской области

В Тюменской области задержан местный житель по подозрению в государственной измене, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности. Отмечается, что мужчина целенаправленно финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству (статья 275 УК РФ) в отношении жителя Тюменской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве задержали пермского фотографа агентства AD HOC и основателя индастриал-группы Jagath Григория Скворцова. Его также заподозрили в государственной измене. Информация об этом появилась на сайте Лефортовского районного суда. Там отмечается, что мера пресечения ему избрана до 24 января 2024 года.

До этого в аэропорту Кемерово задержали 36-летнего местного жителя, который планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях в рядах ВСУ. Мужчина сам связался с координатором на Украине через мессенджер и заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию. После этого он приобрел камуфляж, медпрепараты, средства связи, а также билеты на самолет и поезд для выезда на Украину.