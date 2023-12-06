Рогов подтвердил взрыв автомобиля и ранение депутата в Луганске

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил в Telegram взрыв автомобиля и ранение депутата Олега Попова в Луганске. Он отметил, что это произошло возле стадиона в центре города.

В центре Луганска террористы взорвали автомобиль. Это произошло возле стадиона в центре города. По предварительным данным, вследствие взрыва ранен депутат Народного совета ЛНР Олег Попов, — написал он.

Ранее в Новой Каховке Херсонской области был взорван автомобиль, в котором находился исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения «Единой России» Владимир Малов. Он был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Местные власти сообщили, что расценивают произошедшее как теракт.

До этого стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в организации покушения на помощника вице-премьера Запорожской области Владимира Епифанова. Инцидент произошел в июне. Автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором ехали Епифанов, его секретарь и телохранитель, взорвался на дороге в Симферополе. Все находившиеся в автомобиле были госпитализированы с сильными ожогами.

В мае в Нижнем Новгороде был подорван автомобиль с писателем Захаром Прилепиным. Самодельное взрывное устройство было заложено под капот, после взрыва машина перевернулась. Водитель погиб на месте, сам писатель серьезно пострадал.