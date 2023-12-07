В ДНР заявили, что ВСУ снова применили боеприпасы с химоружием Гагин: ВСУ возобновили применение химоружия на Артемовском направлении в ДНР

Фото: МО Украины

Украинские военные вновь начали применять на Артемовском направлении химические боеприпасы, которые вызывают у человека удушье и другие нездоровые ощущения, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, на этот раз зафиксировано применение химоружия, в частности в районе села Клещеевка в Бахмутском районе.

Последние дни противник снова стал применять [химические] боеприпасы, начинка которых вызывает приступы удушья, тошноты, слезотечение, а также целый ряд других неприятных симптомов, — цитирует агентство Гагина.

Советник главы ДНР напомнил, что подобные снаряды украинская армия ранее использовала в окрестностях Волновахи, Мариуполя, Угледара и Горловки. Тогда боеприпасы были «нашпигованы» хлорпикрином.

По данным Минобороны РФ, за время специальной военной операции ВСУ как минимум 17 раз отравляли химическим оружием продукты питания, в результате чего погибли не менее 15 человек. В ведомстве добавили, что из-за провала наступления ВСУ могут применить биологическое оружие, например, заразить источники воды, запасы продовольствия или корм для животных. Косвенным доказательством служит то, что на территориях, которые перешли в состав РФ, нашли множество штаммов из США «для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды».