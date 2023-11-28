Минобороны узнало о случаях применения ВСУ химоружия Минобороны: ВСУ 17 раз за время СВО применили химоружие для отравления продуктов

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Украинские войска за время спецоперации неоднократно отравляли химическим оружием продукты питания, сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на сессии III Конгресса молодых ученых. По его словам, которые приводит РИА Новости, в результате действий ВСУ погибли не менее 15 человек.

В ходе специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек, — сказал он.

Как отметил Кириллов, российские военные химики обнаружили в составе этого химического оружия ряд компонентов, которые производятся «только в одной стране». Он отметил, что эти соединения очень дорогие и «у них большой пунктик по поводу этого вещества».

При этом Кириллов допустил, что из-за провала наступления ВСУ могут применить биологическое оружие. Например, заразить источники воды, запасы продовольствия или корм для животных. Начальник войск РХБЗ пояснил, что косвенным доказательством служит то, что на территориях, которые перешли в состав РФ, нашли множество штаммов из США «для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды».

Ранее Кириллов заявлял, что правительство США свернуло часть исследовательских программ в области военной биологии из-за заявлений Министерства обороны РФ. По его словам, некоторые из этих опытов проводились на территории Украины. Он подчеркнул, что в определенный момент времени на Украине работало 46 биологических лабораторий Пентагона. Это привело к ухудшению биологической обстановки на территории республики, подытожил генерал.

До этого военный эксперт, бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин высказал мнение, что США готовятся к полномасштабной биологической войне на территории России и разрабатывают вирусы, которые намного опаснее и летальнее коронавируса. По его словам, речь может идти о хантавирусах, лихорадке Ку, Эболе или вирусе Марбург.