Появилось видео уничтожения операторами дронов ВС РФ гаубицы «Дана» ВСУ «Архангел спецназа Z»: ВС РФ уничтожили гаубицу «Дана» ВСУ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» показал видео уничтожения российскими операторами дронов самоходной артиллерийской установки vz.77 «Дана», принадлежащей Вооруженным силам Украины (ВСУ). На каком направлении были сняты кадры, не уточняется.

«Иксоводы» уничтожили 152-мм самоходную пушку-гаубицу vz.77 «Дана» Ланцетом с автоматическим захватом цели, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минометчики Южной группировки войск ВС РФ уничтожили группу солдат ВСУ численностью свыше 10 человек на Северском направлении. По данным ведомства, противник попал под удар после неудачной попытки контратаковать. Украинскую группу своевременно заметили операторы беспилотников. Помимо пехотного отряда, расчеты миномета «Поднос» поразили укрепленный огневой пункт.

До этого стало известно, что российским подразделениям также удалось сорвать ротацию украинских войск в районе населенного пункта Старомайорское. По словам начальника пресс-службы группировки «Восток» Олега Чехова, в ходе боевых действий также был нарушен подвоз боеприпасов к позициям противника. В районе села Урожайное была поражена украинская группа минирования.