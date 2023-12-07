В ЛНР сообщили о работе западных СМИ под Купянском Марочко: на Купянском направлении выявлена группа англоязычных абонентов

Фото: МО РФ

На Купянском направлении работают западные СМИ, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. Он отметил, что там выявлена группа англоязычных абонентов.

В ходе мониторинга переговоров открытых радиочастот в районе населенного пункта Купянск выявлена группа англоязычных абонентов. При расшифровке переговоров стало известно, что деловую беседу между собой вели представители западных массмедиа, — написал Марочко.

Ранее он сообщил, что в рядах ВСУ стабильно растет число небоевых потерь. По его словам, причинами являются суицид, неуставные отношения и неосторожное обращение с оружием и боеприпасами.

До этого он заявил, что санитарные потери среди украинских солдат заметно выросли на фоне наступивших холодов и проблем со снабжением. Он отметил, что военнослужащие ВСУ поступают в больницы Чугуева и Харькова с симптомами, характерными для тяжелых форм острых респираторных заболеваний.

Марочко добавил, что украинские солдаты массово жалуются на некачественную и холодную военную форму. Предполагается, что рост заболеваемости среди военнослужащих ВСУ также связан с условиями, в которых они несут службу. Большинство солдат находятся в сырых окопах, не оборудованных отопительными приборами, пояснил подполковник.