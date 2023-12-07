В Белом доме объяснили сложности с продолжением помощи Украине Кирби: США не могут обещать Украине продолжение помощи из-за позиции конгресса

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США не в может дать Украине никаких гарантий относительно продолжения помощи, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Причиной подобной ситуации он назвал позицию конгресса, отказывающегося утверждать запрос американской администрации на ассигнование дополнительных средств.

Мы не в состоянии давать такие обещания Украине с учетом того, как обстоят дела на [Капитолийском] холме, — сказал Кирби.

Ранее сенат Конгресса США отклонил пакет помощи, в который входит поддержка Украины, Израиля и Тайваня. Общая сумма пакета составляет $119 млрд. Против законопроекта проголосовал 51 сенатор, за — 49 человек. Причиной разногласий стал вопрос охраны границы штатов, на чем настаивают республиканцы. Пока в Белом доме не изменят подходы к этому вопросу, они не поддержат выделение средств для Украины.

В свою очередь обозреватель немецкого издания RND Кристиан Шульц обратил внимание, что объем финансовой помощи Украине, выделяемой странами Запада, сократился на 87%. Отмечается, что сокращение поддержки наблюдается сразу в нескольких сферах. Аналитики считают, что это явление связано с внутриполитической ситуацией в США.