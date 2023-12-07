Объем финансовой помощи Украине сократился до минимального уровня RND: помощь стран Запада Украине сократилась на 87%

Фото: defense.gov

Объем финансовой помощи Украине, выделяемой странами Запада, сократился на 87%, заявил обозреватель немецкого издания RND Кристиан Шульц. По его словам, речь идет об обещанных странами Евросоюза и правительством США новых пакетах. Отмечается, что сокращение поддержки наблюдается сразу в нескольких сферах, в том числе в военной и в гуманитарной. Аналитики считают, что это явление связано с внутриполитической ситуацией в США.

По данным RND, объем поддержки сократился до минимального уровня с начала СВО. Член немецкой Партии зеленых Антон Хофрайтер подчеркивает, что Евросоюз должен взять финансирование Украины в свои руки, так как США все больше отстраняются от данной проблемы. По его словам, Германия должна заказать большие объемы вооружений у предприятий оборонной промышленности, чтобы затем передать их Киеву. Такая необходимость обусловлена тем, что Москва может отказаться от переговоров, считает он. Аналогичного мнения придерживается и член Комитета обороны ФРГ Мари-Агнес Стрэк-Циммерманн, хотя она и признает, что страны ЕС устали от длительного конфликта.

Мы просто не должны ослабевать в поддержке Украины, — заявила Стрэк-Циммерманн.

Аналитики также обратили внимание на сокращение числа стран, отправляющих Украине финансы и вооружения. Согласно статистике, из 42 государств, когда-либо помогавших Киеву, менее половины объявили о выделении новых пакетов.

Как сообщалось ранее, сенат Конгресса США отклонил пакет помощи, в который входит поддержка Украины, Израиля и Тайваня. Общая сумма пакета составляет $119 млрд. Против законопроекта проголосовал 51 сенатор, за — 49 человек.