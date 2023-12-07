Глава МИД Великобритании предупредил США об опасности России Кэмерон опасается, что Россия придет за добавкой после победы на Украине

Фото: Сайт Правительства Великобритании

Боевые действия на Украине угрожают безопасности не только Европы, но и США, поэтому Западу следует сосредоточиться на этом конфликте, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Sky News. Он подчеркнул, что именно с таким посылом приехал в Соединенные Штаты. При этом Кэмерон опасается, что РФ после победы в СВО придет за добавкой.

Мы должны помогать Украине, для меня это борьба нашего поколения. <...> Мы знаем, как [может быть] с [президентом России Владимиром] Путиным — если мы не остановим его здесь, он вернется за добавкой, — сказал Кэмерон.

Ранее президент США Джо Байден предположил, что Россия в случае победы на Украине может напасть на одну из стран — членов Североатлантического альянса. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, в свою очередь, также заявил о высокой вероятности участия американских военных в противостоянии с Вооруженными силами РФ в случае успеха последних в рамках СВО.

В ответ на это посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что Вашингтон потерял связь с реальностью. По мнению дипломата, риторика американского президента необходима для оправдания перед налогоплательщиками и недопустима для ядерной державы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что США являются «локомотивом в плане поощрения украинцев на войну». По его словам, Москва сожалеет, что власти США продолжают использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах.