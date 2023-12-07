«Локомотив поощрения на войну»: Песков о словах Байдена про помощь Киеву Песков назвал США локомотивом поощрения украинцев на войну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

США являются «локомотивом в плане поощрения украинцев на войну», так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам призыв главы Белого дома Джо Байдена к конгрессменам по вопросу продолжения финансирования Украины. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия сожалеет, что власти США продолжают использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах.

Здесь трудно сказать, но, естественно, Америка является локомотивом в этом плане. Локомотивом в плане, наверное, поощрения украинцев на войну, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате Конгресса США. Его рассмотрение было заблокировано. Байден после возвращения в Белый дом из поездки в штат Массачусетс назвал решение республиканцев «безумием». Американский лидер подчеркнул, что надеется на то, что этот вопрос в скором времени все же будет решен и Украина получит необходимую финансовую помощь.

Байден в спецобращении ранее заявил, что в случае победы на Украине Россия может вторгнуться в одну из стран НАТО. Таким образом он пытался аргументировать необходимость выделить Киеву финансовую помощь. Байден также заявил, что «радикальные республиканцы держат в заложниках помощь Украине».