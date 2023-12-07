Сенат США не пропустил законопроект о помощи Украине Законопроект о помощи Украине не прошел процедурное голосование в сенате США

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Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате Конгресса США. Рассмотрение проекта заблокировано.

Ранее демократы подали ходатайство о завершении дебатов и постановке запроса на голосование сената. Для завершения процедуры было необходимо получить 60 голосов сенаторов. Однако республиканцы отказались поддерживать законопроект. В результате верхняя палата конгресса не сможет рассмотреть запрос по существу и утвердить его.

Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований на сумму $106 млрд. Из них $61 млрд предназначался на помощь Украине. При этом ряд республиканцев в палате представителей и в сенате публично высказались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Известно, что у Минобороны США кончаются деньги на вооружение для Киева и на восполнение своих потраченных запасов. Один из фондов Пентагона, предназначенный для пополнения арсеналов, сократился до $1,1 млрд.

Президент США Джо Байден 17 ноября подписал закон о финансировании американского правительства, не предусматривающий выделение средств на поддержку Израиля и Украины. Отмечалось, что подписание данного закона позволило избежать приостановки работы правительства, также известной как шатдаун.