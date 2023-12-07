Военэксперт назвал важную задачу российской авиации в зоне СВО Военэксперт Дандыкин назвал уничтожение украинских ЗРК важной задачей ВС России

Фото: МО РФ

Российские вооруженные силы имеют серьезное преимущество над Украиной в сфере военной авиации, одна из ключевых задач которой — уничтожение ракетных комплексов, создающих ряд проблем, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, окончательно подавив их сопротивление, можно будет говорить о полном превосходстве ВС России в воздухе.

Серьезной проблемой для ВС РФ остаются ракетные комплексы Украины. <...> Несмотря на то что мы имеем огромное преимущество в авиации, уничтожение ракетных комплексов остается очень важной задачей. Подавив сопротивление окончательно, можно будет говорить о нашем полном господстве в воздухе, — отметил эксперт.

Он уточнил, что Киев использует такие ЗРК, как Patriot производства США, немецкие IRIS-T и другие. Дандыкин пояснил, что в основном такие комплексы расположены у Киева. По словам военного эксперта, России есть чем ответить: военные используют умные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500, которые позволяют самолетам не заходить в область действия украинских ПВО.

О том, что военно-воздушные силы и система ПВО Украины уничтожены почти полностью, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал в марте 2022 года. По его словам, в тот момент из 180 комплексов ЗРК большой и средней дальности были выбиты 152. С тех пор западные союзники неоднократно поставляли Киеву системы ПВО и боеприпасы к ним.