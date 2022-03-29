Шойгу: в результате спецоперации ВМС Украины перестали существовать

Украинским войскам в ходе спецоперации России нанесён существенный урон, почти полностью уничтожены военно-воздушные силы и система ПВО, а военно-морские силы страны «перестали существовать», заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании, передаёт РИА Новости.

Вооружённым силам Украины (ВСУ) нанесён существенный урон. <...> Завоевано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны. <...> Перестали существовать военно-морские силы страны, — сказал министр.

Шойгу рассказал, что из 152 самолётов, которые до начала спецоперации находились в боевом составе ВСУ, уничтожены 123, из 149 вертолётов — 77, из 180 комплексов ЗРК большой и средней дальности — 152. Он также отметил, что значительные потери понесли и все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск ВСУ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 марта силы российской авиации уничтожили 68 военных объектов Украины. Среди уничтоженной техники числятся три зенитных ракетных комплекса «Бук-М1», а также 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов. Как заявили в Минобороны РФ, с момента начала военной операции российские военные уничтожили 123 самолёта Украины, 311 беспилотников, 1738 танков и бронированных машин.