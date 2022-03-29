ВС РФ уничтожили базу, поставлявшую топливо для украинской техники

Российским войскам удалось уничтожить крупную базу горючего топлива в Ровенской области, откуда шли поставки для техники Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, его слова цитирует пресс-служба ведомства в Telegram-канале. По данным Минобороны РФ, удар был нанесён крылатыми ракетами воздушного базирования.

Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населённого пункта Клевань Ровенской области. С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за ночь силы российской авиации уничтожили 68 военных объектов Украины. Среди уничтоженной техники числятся три зенитных ракетных комплекса «Бук-М1». Как заявили в МО РФ, с момента начала военной операции российские военные уничтожили 123 самолёта Украины, 311 беспилотников, 1738 танков и бронированных машин.

Ранее Конашенков сообщил, что российские военные сбили в районе Мариуполя украинский вертолёт Ми-8, направлявшийся для эвакуации командиров нацполка «Азов». Он добавил, что также были подбиты три самолёта ВВС Украины — два Су-24 в Житомирской области и один Су-25 в Донецкой области. Кроме того, ракетами «Калибр» с моря уничтожены два крупных склада боеприпасов.