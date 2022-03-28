ВС России сбили у Мариуполя Ми-8, направлявшийся за командирами «Азова»

В районе Мариуполя сбит украинский Ми-8, направлявшийся для эвакуации командиров нацполка «Азов». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе очередного брифинга ведомства. Его слова передаёт ТАСС.

Он добавил, что были сбиты три самолёта ВВС Украины — два Су-24 в Житомирской области и один Су-25 в Донецкой области. Кроме того, ракетами «Калибр» с моря уничтожены два крупных склада боеприпасов.

Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева, — сообщил он.

25 марта Министерство обороны России сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погиб 1351 российский военный. Ещё 3825 солдат получили ранения.

В военном ведомстве также отметили, что с начала спецоперации в Донбассе ВСУ потеряли 16 тысяч человек, из них более семи тысяч безвозвратно. По словам начальника Генштаба ВС России генерал-полковника Сергея Рудского, потери украинской армии составили 26% от общей численности группировки в 59 300 человек по состоянию на 24 февраля.