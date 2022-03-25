Минобороны раскрыло потери российских войск и ВСУ в ходе спецоперации

Министерство обороны России сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погиб 1351 российский военный. Ещё 3825 солдат получили ранения, передаёт РИА Новости. Потери ВСУ составили свыше 7000 человек.

К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве также отметили, что с начала спецоперации в Донбассе ВСУ потеряли 16 тысяч человек, из них более семи тысяч безвозвратно. По словам начальника Генштаба ВС России генерал-полковника Сергея Рудского, потери украинской армии составили 26% от общей численности группировки в 59 300 человек по состоянию на 24 февраля.

Ранее сообщалось, что российские военные перехватили шифротелеграмму с секретным приказом Украины о наступлении в Донбассе. По информации Минобороны РФ, Украина ещё до начала спецоперации начала широкомасштабную подготовку к наступлению стянутой на восток страны ударной группировки войск. Подготовку к атаке Киев планировал завершить до 28 февраля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».