США выделили Украине новый пакет вооружений Блинкен: США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму $175 млн

Фото: МО США

США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $175 млн, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он уточнил, что туда войдут, в частности, боеприпасы для систем ПВО, артиллерии и РСЗО HIMARS, а также противорадарные ракеты HARM.

Если конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, это станет одним из последних пакетов оборонного содействия, которые мы предоставляем Украине, — отметил Блинкен.

Также Пентагон выделит Вооруженным силам Украины противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, инженерные боеприпасы и «средства защиты критической национальной инфраструктуры».

Во второй половине ноября министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев сообщил, что Украина получит от Вашингтона дополнительный пакет помощи на сумму $100 млн. По его словам, в рамках пакета Украине передадут противотанковые вооружения, боеприпасы для артиллерии и ракеты для систем ПВО.

Несколько дней спустя координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признавался, что финансовая помощь украинскому государству со стороны Соединенных Штатов переживает критический момент. По его словам, проблемы возникают в связи с отсутствием «гибкости» по вопросам объема поддержки.