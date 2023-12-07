Стало известно о наращивании использования ВСУ FPV-дронов в зоне СВО РИА Новости: ВСУ нарастили использование FPV-дронов из-за ослабевшей артиллерии

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно увеличили применение FPV-дронов на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости военнослужащие Центрального военного округа (группировка войск «Центр»). По их оценкам, таким образом украинские военные пытаются компенсировать ослабевшую артиллерию натовского образца. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Российские военнослужащие рассказали, что им удается сбивать некоторые FPV-дроны и после ремонта отправлять в сторону украинских позиций. При этом отмечается, что вывод из строя проводов, ведущих к электродетонатору заряда беспилотника, может спасти жизнь бойцам. Для этих целей преимущественно используется стрелковое оружие, но помочь в этом также могут решетки на технике и маскировочные сети.

Ранее сообщалось, что власти Украины попросили у США предоставить новые вооружения, включая системы ПРО THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты C-17 и C-130. Список запрошенных вооружений передали США представители украинского Минобороны на закрытой сессии конференции по вопросам ВПК в Вашингтоне.

В Киеве также надеются получить новые беспилотники, дополнительные танки Abrams, тактические ракеты ATACMS, самолеты F-16 и артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Обширный список украинских запросов Reuters оценило в миллиарды долларов. Для Вашингтона стало неожиданностью, что в перечне появились самолеты C-17 и C-130. Ответ Белого дома пока неизвестен.