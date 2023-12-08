Группировка российских войск «Юг» отразила две атаки ВСУ у Клещеевки

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группировка российских войск «Юг» отразила две атаки 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Клещеевки, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, штурмовые группы противника потеряли там до 175 человек убитыми и ранеными.

Подразделения группировки войск «Юг» при поддержке авиации и огня артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем успешно отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ на позиции наших войск в районе населенного пункта Клещеевка. Потери противника составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными, — рассказал офицер.

Астафьев добавил, что противник также потерял самоходные артиллерийские установки М-109 Palladin и 2С1 «Гвоздика», две САУ 2С3 «Акация», гаубицу Д-30 и орудие М-119.

Также российские бойцы, используя артиллерию и барражирующие боеприпасы, поразили три боевые бронированные машины и два автомобиля противника. Средствами ПВО в ДНР, в районах населенных пунктов Верхняя Каменка и Соледар, сбиты 14 беспилотников ВСУ.

Вадим Астафьев 6 декабря сообщал, что российская группировка войск «Юг» на Донецком направлении ликвидировала порядка 270 военнослужащих ВСУ и две бронемашины. По его словам, российские войска нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Богдановки, Клещеевки и Торецка. Также были отбиты три атаки украинских штурмовых групп.