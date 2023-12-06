В МО РФ сообщили об уничтожении до 270 военных ВСУ под Донецком Минобороны России: ВСУ потеряли под Донецком до 270 военных

Фото: МО РФ

Российская группировка войск «Юг» на Донецком направлении ликвидировала порядка 270 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и две бронемашины, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, также были отбиты три атаки украинских штурмовых групп.

Всего на Донецком направлении противник потерял до 270 военнослужащих, две боевых бронированных машины и миномет калибра 120 мм, — рассказал офицер.

Он добавил, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Богдановки, Клещеевки и Торецка. Артиллерия ВС России в районе Марьинки поразила два блиндажа и долговременной огневой точке ВСУ. Также Астафьев отметил, что средствами противовоздушной обороны районах населенных пунктов Горловка, Ялынское и Спорное в ДНР были сбиты беспилотники противника.

Ранее замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным Купол сообщил, что российские военные практически полностью заняли жилую застройку в населенном пункте перед городом Курахово. Оттуда украинская армия регулярно ведет обстрелы Донецка. По его словам, оборона противника на этом участке почти подавлена.