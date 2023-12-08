Карлсон обвинил главу Пентагона в угрозах конгрессменам из-за Украины Карлсон: глава Пентагона Остин угрожал конгрессменам из-за финансирования Киева

Фото: Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press

Бывший сотрудник телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин угрожал членам Палаты представителей Конгресса США отправить их родственников на войну с Россией, если конгрессмены откажутся одобрить выделение дополнительных средств для помощи Украине. На своей странице в социальной сети Twitter (X) он процитировал слова, которые Ллойд якобы произнес на закрытом брифинге Палаты представителей.

Мы направим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей воевать с Россией, — гласит цитата.

В этой связи Карлсон подчеркнул, что администрация главы государства Джо Байдена «угрожает американцам из-за Украины». В комментариях к этой записи он заверил миллиардера Илона Маска, что располагает «подтверждением» достоверности высказывания Остина.

Ранее сенат Конгресса США отклонил пакет помощи, в который входит поддержка Украины, Израиля и Тайваня. Общая сумма пакета составляет $119 млрд. Против законопроекта проголосовал 51 сенатор, за — 49 человек. Причиной разногласий стал вопрос охраны границы штатов, на чем настаивают республиканцы. Пока в Белом доме не изменят подходы к этому вопросу, они не поддержат выделение средств для Украины.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Запад заявляет о желании закончить конфликт на Украине, но своей финансовой помощью Киеву лишь продлевает его. По его словам, происходящее на поле боя в рамках специальной военной операции говорит о невозможности поражения России.