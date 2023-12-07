В США рассказали, как Украина хочет восполнить дефицит западной помощи WSJ: Киев начнет производить свое оружие на фоне трудностей с помощью от США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина планирует отказаться от западного вооружения и начать собственное производство, сообщил обозреватель газеты The Wall Street Journal Алистер Макдональд. По его данным, решению предшествовали сложности с одобрением законопроекта о помощи Киеву в сенате Конгресса США.

Последняя просьба Украины к США: помогите нам создать наше собственное оружие. Киев получил от Запада оружия на миллиарды долларов, но хочет производить больше из своих запасов, — указал Макдональд.

По оценкам журналиста, на восстановление оружейной промышленности Украины потребуются годы. При этом, отметил Макдональд, едва ли западные производители будут создавать современное оружие на территории союзника.

Ранее обозреватель немецкого издания RND Кристиан Шульц обратил внимание, что объем финансовой помощи Украине, выделяемой странами Запада, сократился на 87%. По словам журналиста, речь идет об обещанных странами Евросоюза и правительством США новых пакетах. Отмечается, что сокращение поддержки наблюдается сразу в нескольких сферах, в том числе в военной и в гуманитарной. Аналитики считают, что это явление связано с внутриполитической ситуацией в США.

До этого стало известно, что сенат Конгресса США отклонил пакет помощи, в который входит поддержка Украины, Израиля и Тайваня. Общая сумма пакета составляет $119 млрд. Против законопроекта проголосовал 51 сенатор, за — 49 человек.