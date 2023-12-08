В Совбезе сообщили, как шторм в Черном море повлиял на минные поля Украины Замсекретаря Совбеза Попов: ноябрьский шторм рассеял минные поля Украины

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Шторм, возникший в конце ноября на Черном море, мог рассеять минные поля, установленные Вооруженными силами Украины, заявил в интервью КП заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов. Он подчеркнул, что такая ситуация может представлять опасность для гражданских судов.

Высота волн тогда доходила до 9 метров. Этот сильнейший за последние десятилетия шторм разорвал сетки бонов и, вероятнее всего, рассеял минные поля, установленные украинскими военными. Это грозит большой опасностью для гражданских судов, — сказал чиновник.

Он также предположил, что случившееся окажется негативное влияние на экономику всех причерноморских государств. При этом Попов не исключил, что в произошедшем могут обвинить Россию.

Мощный шторм обрушился на побережье Черного моря 26 ноября. В порту Тамани ветер и волны сорвали с якорей сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, судно выбросило на мель возле Анапы. По информации Росморречфлота, на борту находился 21 человек — граждане Сирии, Индии и Египта. Кроме того, из-за шторма была приостановлена отгрузка нефти с морского терминала под Новороссийском.

Ранее сообщалось, что турецкий грузовой корабль подорвался на мине и получил незначительные повреждения у берегов Румынии в Черном море. По данным СМИ, в результате взрыва пострадавших нет. В то же время источник из правительства Украины заявил, что в Черном море могла сдетонировать бомба времен Второй мировой войны или одна из десантных мин, заложенных в 2022 году.