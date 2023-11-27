В морском терминале под Новороссийском приостановили отгрузку нефти КТК остановил отгрузку нефти с морского терминала у Новороссийска из-за шторма

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Отгрузка нефти с морского терминала под Новороссийском приостановлена из-за шторма в понедельник, 27 ноября, сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). О возобновлении работы компания сообщит дополнительно. Это уже не первый случай в ноябре, когда объявляются штормовые ограничения на перевалку.

В настоящее время в районе Новороссийска сложились крайне неблагоприятные метеоусловия: ветер до 22–24 м/с (79,2 км/ч), прогноз высоты волны — 6–8 метров. Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания, — говорится в сообщении пресс-службы КТК.

Мощный шторм разбушевался в Черном море 26 ноября. В порту Тамани ветер и волны сорвали с якорей сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, судно выбросило на мель возле Анапы. По информации Росморречфлота, на борту находится 21 человек — граждане Сирии, Индии и Египта. Теперь морские спасатели совместно с МЧС РФ разрабатывают план аварийно-спасательной операции.