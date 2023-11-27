Мощный шторм выбросил сухогруз на мель у Витязево Сухогруз Blue Shark сел на мель из-за шторма в районе Витязево

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Мощный шторм, развернувшийся на Черноморском побережье, выбросил на мель сухогруз Blue Shark в районе поселка Витязево, сообщает Telegram-канал SHOT. Сколько человек на борту — пока не известно.

По данным канала, сейчас судно находится в 100 метрах от пляжа. Известно, что Blue Shark, построенный в 1997 году, в настоящее время ходит под флагом Белиза и занимается перевозкой полезных ископаемых.

Ранее танкер «Виктория» сел на мель у берегов Сахалина. Представители морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска сообщили, что экипаж подал сигнал бедствия, после чего на помощь из порта Корсаков выслали спасательное судно «Отто Шмидт». Обошлось без жертв и повреждений. До этого паром, на котором находились 50 пассажиров и три члена экипажа, сел на мель на реке Лене в Якутии. Никто из пассажиров не пострадал. Для снятия с мели парома пришлось задействовать буксир.

Также сообщалось, что 27 октября на российском грузовом судне у берегов Японии произошел взрыв — в одном из помещений разорвались ацетиленовые баллоны. В результате погиб один член экипажа, который имел российского гражданство. Трагедия случилась и на борту турецкого сухогруза Kafkametler, державшего путь в Измир, который затонул после удара о волнорез у побережья провинции Зонгулдак на севере республики. На борту находились 12 человек.