Паром с 50 пассажирами на борту сел на мель в Якутии

Фото: t.me/vstproc

Паром, на котором находятся 50 пассажиров и три члена экипажа, сел на мель на реке Лене в районе поселка Нижний Бестях, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале. По факту произошедшего организована проверка. В ведомстве уточнили, что никто из пассажиров не пострадал.

По предварительным данным, 21 октября 2023 года на реке Лене в районе п. Нижний Бестях судно «Паром 4», осуществлявшее перевозку пассажиров и транспортных средств по маршруту Нижний Бестях — Якутск, село на мель. На борту находится 50 пассажиров, три члена экипажа. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится работа по снятию парома с мели, для этого задействовали буксир. Якутская транспортная прокуратура намерена проверить соблюдение законодательства о безопасности плавания.

Ранее сообщалось, что сухогруз, следовавший на Украину, сел на мель у берегов Стамбула. По данным источника в генеральном управлении береговой охраны Турции, на помощь судну отправили буксиры под флагом Коморских Островов. Информация о состоянии членов экипажа не уточняется.