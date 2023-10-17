Следовавший на Украину сухогруз сел на мель у берегов Турции

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сухогруз, следовавший на Украину, сел на мель у берегов Стамбула, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. По его словам, на помощь судну отправили буксиры под флагом Коморских островов.

Сухогруз Hesen M длиной в 107 метров, следовавший из турецкого порта Ялова на Украину, сел на мель в Мраморном море у стамбульского района Малтепе, — констатировали в ведомстве.

Ранее в Мраморном море столкнулись два сухогруза с зерном. Как отмечается, один из них шел из украинского порта Измаил в Валенсию, другой — из российского порта Кавказ в израильский Ашдод. Пострадали оба сухогруза. Больше всего досталось судну с украинским зерном: у него была серьезно повреждена палуба. Корабль с российским грузом отделался меньшим ущербом. Никто не пострадал, экологических проблем не зафиксировали. По данным российского профсоюза моряков, вышедшее из России судно везло 25 тысяч тонн зерна, россиян в экипаже не числилось.

До этого с неполадками столкнулся сухогруз, следовавший из Турции на Украину. Его отбуксировали из пролива Дарданеллы. По имеющимся данным, на корабле произошла поломка руля. Известно, что корабль ходит под флагом Камеруна и направлялся в порт Измаил.