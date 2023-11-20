Турецкий сухогруз с 12 членами экипажа затонул после удара о волнорез

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Грузовые суда на проливе Босфор в Стамбуле

Турецкий сухогруз Kafkametler, державший путь в Измир, затонул после удара о волнорез у побережья провинции Зонгулдак на севере республики, сообщил глава МВД Али Ерликая в Twitter (X). На борту находились 12 человек. До текущего момента связь с ними установить не удалось.

Из-за неблагоприятных погодных условий сухогруз Kafkametler под турецким флагом, шедший в Измир, начал дрейфовать и затонул после удара о волнорез. Контакт с 12 членами экипажа, гражданами Турции, пока не установлен. Береговая охрана, ВМС, Управление по чрезвычайным ситуациям и другие службы находятся в режиме ожидания, — сообщил Ерликая.

В скором времени будут начаты поисково-спасательные работы, добавил министр. Для этого необходимо дождаться улучшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что шторм у Черноморского побережья Турции привел к разрушению сухогруза под флагом Панамы, который сел на мель у порта Эрегли. Судно разломилось на две части, однако никто не пострадал. Все 13 членов экипажа были благополучно доставлены на берег. В Турции объявлен оранжевый код природной опасности.