На грузовом судне у берегов Японии произошел взрыв SHOT: гражданин РФ погиб при взрыве на грузовом судне у берегов Японии

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Telegram-канал SHOT сообщает, что на российском грузовом судне у берегов Японии произошел взрыв. По его данным, погиб гражданин России, который был одним из членов экипажа.

Канал отмечает, что инцидент произошел в Тихом океане, примерно в 40 милях от японского порта Токачи. На российском судне «Сароник бриз» при ремонтных работах в одном из помещений взорвались ацетиленовые баллоны. В результате мощного взрыва сорвало железную дверь, она влетела в голову проводившему работы мотористу-сварщику. Мужчина скончался мгновенно. По факту происшествия будет организована проверка.

Транспортный рефрижератор «Сароник бриз» принадлежит судоходной компании ООО «Дальрифер» из Владивостока. Ее корабли заняты на перевозке торговых грузов по Японскому и Охотскому морям.

Ранее сообщалось, что паром, на котором находились 50 пассажиров и три члена экипажа, сел на мель на реке Лене в районе поселка Нижний Бестях. По факту произошедшего организована проверка. Никто из пассажиров не пострадал. Для снятия с мели парома, кроме людей перевозившего еще и транспортные средства, был задействован буксир. Якутская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности плавания.