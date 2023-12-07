Как стрельба в Брянске связана с Украиной? Сводка военкоров 7 декабря «Два майора»: в Херсоне сейчас нет электричества, воды и связи

Фото: Надежда Михеева/ТАСС

Связь стрельбы в гимназии Брянска и Украины, работа для ветеранов СВО, обстановка в Херсоне, тяжелая ситуация на левом берегу Днепра — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают интересные новости спецоперации. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

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«Ситуация в Херсоне глазами врага. Впускают без пропусков, но смотрят прописку (прописка в Херсонской области подходит). Выпускают тоже без пропусков, но нужно выехать до начала комендантского часа (19:00). Ехать нужно из Николаева. Из Николаева в Херсон дорога нормальная, за исключением одного участка по грунтовке. Но осколки попадаются везде, поэтому запаску лучше проверить перед выездом. Нужна вода! Люди набирают воду из луж. В Херсоне нет электричества, воды и связи (появляется в отдельных районах). Газ есть только в отдельных районах. Самая большая потребность — вода и генераторы (и газ или бензин для них). Если близкие не выходят на связь, с большой долей вероятности у них просто нет связи. Украине наплевать на Херсон», — отметили авторы канала.

Фото: МО Украины Жители Херсона

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«Госдума приняла закон о праве военнослужащих из числа инвалидов боевых действий, увольняемых с военной службы, пройти обучение по основным программам профессионального обучения. Обучение возможно продолжительностью до четырех месяцев с сохранением обеспечения всеми видами довольствия, без взимания с них платы за обучение», — написал военкор.

По мнению Коца, решение Госдумы — своевременная мера.

«Вернуть военнослужащим, ставшим на фронте инвалидами, возможность работать — важнейшая задача государства. Даже важнее, чем их лечение и реабилитация. Шрамы-то затянутся. Но мужчине психологически очень тяжело переживать даже частичную потерю трудоспособности. Тем более сейчас, в век высокоскоростного интернета и удаленного формата работы, подыскать профессию можно каждому», — добавил журналист.

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«В окрестностях Крынок украинские подразделения попыток движения вглубь не принимали. Все усилия передовых групп сосредоточены на удержании позиций на окраине лесного массива под ударами российской армии. Аналогичная активность штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты отмечается на краю контролируемой зоны в селе на западе. Саперы установили мины на подступах, а также оборудовали огневые точки. Западнее на остров Алексеевский на двух катерах были переброшены два штурмовых отряда тактической группы „Гром“, которые, судя по всему, проведут ротацию сил вблизи ж/д моста. Прикрытие плавсредств осуществлялось расчетом РЭБ „Буковель“ из Херсона», — сообщил источник.

Авторы канала обратили внимание, что сейчас более интересны в контексте Херсонского направления передвижения ВСУ на направлении Кинбурнский полуостров — Голая Пристань.

«Там в течение нескольких недель по российским позициям безответно бьет САУ CAESAR из окрестностей Куцуруба и Очакова. В самом Очакове, а также в Коблево продолжительное время находятся подразделения морской пехоты и ССО „Юг“, которые тестируют средства связи и БЛА. По некоторым данным, ДРГ ВСУ уже несколько раз высаживались на Кинбурнской косе под прикрытием артиллерии и БЛА с острова Первомайский. Длительное отсутствие огневого поражения этих районов создает удобные для противника условия для накопления ресурсов и последующей атаки на этом участке. Местность для форсирования и высадки вполне подходящая. К тому же прибрежная зона удобна для хранения малоразмерных и безэкипажных катеров, учитывая внимание к Одессе и его отсутствие к Днепро-Бугскому лиману. А восточнее Очакова размещены не менее двух зенитных установок „Гепард“, прикрывающие этот район от ударов „Геранями“», — добавил источник.

Фото: МО РФ

Readovka объяснила, как сегодняшняя стрельба в гимназии Брянска связана с Украиной

«Сегодняшняя трагедия в брянской школе — не первый подобный инцидент. К сожалению, зачастую к тем несчастьям, что происходят „сами собой“ — когда со своими обязанностями не справляются родители и учителя, — теперь нередко добавляются и срежиссированные извне кровавые драмы. Не секрет, что украинские спецслужбы активно пытаются вербовать российских школьников для выполнения терактов и диверсий, но вербовка далеко не самое страшное из их преступлений. Неоднократно находила подтверждение информация о том, что группы, продвигающие идеи терактов в школах и суицида среди детей, велись с территории Украины. Даже сейчас после трагедии в Брянске сразу несколько ЦИПСОшных пабликов и каналов призвало своих читателей к аналогичным действиям, а в больницу, куда эвакуировали пострадавших, стали поступать угрозы о минировании», — отметил источник.

По мнению авторов канала, противодействовать такому разрушительному влиянию на неокрепшую детскую психику крайне тяжело.

«Каналы в Telegram прорастают, как грибы после дождя, а к моменту, как о них становится известно, зачастую уже десятки детей устанавливают личный контакт со злоумышленниками, после чего даже блокировка источника „заразы“ не мешает „обработке“ ребенка. К сожалению, главная задача по выявлению таких эпизодов лежит на родителях, учителях и друзьях подростка. Если последний чувствует себя одиноким и брошенным, воздействовать на него извне будет куда проще, чем на того, кто имеет тесный контакт с окружающими и занят делом (от учебы и секций до прогулок с одноклассниками). Только близкие смогут поддержать подростка, оказавшегося в стрессовой ситуации. Оставлять детей один на один с украинскими террористами — плохая идея», — добавила Readovka.

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