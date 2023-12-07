«Ланцеты» ликвидировали станции связи ВСУ: новости СВО на утро 7 декабря ВС РФ «Ланцетами» поразили радиолокаторы и станцию связи ВСУ на берегу Днепра

Фото: МО РФ

Российские десантники, используя беспилотники «Ланцет», поразили две радиолокационные и мобильную станции связи ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны. Особенностью операции было то, что цели находились в украинском тылу, отметили в оборонном ведомстве.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 6 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке «Ланцетов» на станции ВСУ

Командование соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» решило ударить по цели барражирующим боеприпасом «Ланцет». С задачей успешно справился оператор беспилотника, который вывел из строя РЛС противника прямым попаданием. Позже «Ланцетами» были поражены украинский радиолокатор РЛС П-18 и мобильная станция связи ВСУ.

«Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра была обнаружена радиолокационная станция (РЛС) СТ-68 ВСУ, осуществлявшая перемещение по трассе в тыловом районе украинских формирований», — рассказали в Минобороны.

Как ВС РФ ударили по ВСУ под Купянском

Расчеты 120-миллиметровых минометов «Сани» группировки войск ВС РФ «Запад» сокрушили пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Удары по позициям противника наносились с самого острия линии боевого соприкосновения.

После получения данных от разведки минометчики скрытно выдвинулись на рубеж открытия огня. Оттуда до позиций противника было 1,5 км.

Какая сейчас обстановка в районе Артемовска

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры из населенного пункта Богдановка под Артемовском, где бойцы 200-й мотострелковой бригады Северного Флота ВМС России выявили и накрыли огнем скопление личного состава и оружия ВСУ. Отмечается, что пункты базирования и хранения вооружения противника в ДНР выявили российские разведчики.

«В ходе поддержки наступления наших штурмовых групп в н. п. Богдановка разведкой выявлены пункты базирования и хранения вооружения противника, по ним нанесены точные удары», — говорится в сообщении.

Кто погиб при обстреле со стороны ВСУ в Донецке

Двое пожарных погибли, еще 10 ранены во время тушения возгорания в Буденновском районе Донецка из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщило региональное МЧС. Отмечается, что они приехали тушить последствия обстрела ВСУ, после чего попали под повторную атаку.

Какой еще регион РФ обстреляла армия Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли окраину села Вязовое в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки украинской армии некоторые жители населенного пункта остались без света из-за повреждения линии электропередачи. Обошлось без пострадавших.

Какое вооружение Украина запросила у США

Власти Украины попросили у США предоставить новые вооружения, включая системы ПРО THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты C-17 и C-130, сообщает Reuters. Список запрошенных вооружений передали США представители украинского Минобороны на закрытой сессии конференции по вопросам ВПК в Вашингтоне.

В Киеве также надеются получить новые беспилотники, дополнительные танки Abrams, тактические ракеты ATACMS, самолеты F-16 и артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Обширный список украинских запросов Reuters оценило в миллиарды долларов. Для Вашингтона стало неожиданностью, что в перечне появились самолеты C-17 и C-130. Ответ Белого дома пока неизвестен.

Какими ракетами будут сбивать F-16

Одним из основных средств, которыми будут подбиваться фронтовые истребители F-16, обещанные Украине, станут самые совершенные в своем классе дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400, сообщил РИА Новости источник. По его словам, такие ракеты успешно применяются в ходе спецоперации.

Он добавил, что сбивать американские истребители ЗРК С-400 потенциально может сразу же после взлета и набора высоты. Вместе с истребительной авиацией ракеты 40Н6 станут одними из основных средств в ликвидации западных боевых самолетов. Обнаружить и поразить F-16 смогут и системы российской ПВО.

Фото: МО РФ

О чем договорились США и Украина

Представители США и Украины договорились о совместном производстве некоторых видов вооружений и обмене техническими данными, сообщили в пресс-службе Пентагона. Соответствующие документы были подписаны на конференции по вопросам военно-промышленного комплекса Украины в Вашингтоне.

Глава Пентагона Ллойд Остин выразил мнение, что партнерство с иностранными оружейниками откроет для Украины «путь к производству запасных частей ближе к тому месту, где они требуются». По словам главы американского оборонного ведомства, это будет способствовать «более скорому возвращению отремонтированной техники на фронт». Он также отметил необходимость укрепления военно-промышленной базы страны в долгосрочной перспективе.

Что решили в сенате Конгресса США по Украине

Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате Конгресса США. Рассмотрение проекта заблокировано. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований на сумму $106 млрд. Из них $61 млрд предназначался на помощь Украине.

Сколько снарядов ЕС поставил Украине

Украина в 2023 году получила от Евросоюза лишь 480 тысяч боеприпасов вместо обещанного 1 млн. При этом ключевая инициатива Брюсселя по снабжению Киева оружием позволила произвести только 60 тысяч артиллерийских снарядов.

Как в США оценили риск поражения Украины

США высоко оценивают риск поражения Украины в конфликте с Россией, если Киев не получит дополнительную помощь от Вашингтона, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Он предположил, что президент США Джо Байден обсудит вопрос продолжения помощи Украине с лидерами стран G7. При этом Кирби отказался комментировать перспективы поддержки Киева со стороны союзников, но заверил, что Вашингтон будет делать все возможное.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Джон Кирби

С кем встречался польский министр на Украине

Один из польских министров, передвигаясь по Украине в марте 2022 года, встречался с британским спецназом, сообщает Declassified UK со ссылкой на журналиста Збигнева Парафьяновича. Рассказ об этой случайной встрече тот привел в своей книге «Польша в войне».

Издание отмечает, что чиновник из Польши в марте 2022 года передвигался «по серой зоне» между Киевом и Житомиром. Пройдя последний украинский блокпост, он столкнулся с британским спецназом. Бойцы были в униформе и с оружием.

Что в ГД сказали о западных военных в рядах ВСУ

С начала специальной военной операции России на Украине не было сомнений, что на стороне ВСУ в конфликте участвуют западные военные, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы Алексей Журавлев. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что бойцы спецназа Британии и Польши участвуют на стороне Киева с первых дней СВО. По словам депутата, это упростило задачу для РФ, поскольку открытых боевых действий против НАТО российские войска не предпринимали.

Как подчеркнул парламентарий, после гибели на Украине рядовых западных военных оказывалось, что они уволились из армии за день до того, как попали в зону боевых действий. Все эти факты, по словам Журавлева, Россия готова при необходимости предъявить странам Запада.

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