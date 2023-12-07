Последние новости с фронтов СВО 7 декабря: где наступают и защищаются ВС РФ Борис Рожин: ВСУ перешли к обороне у Вербового на Запорожском направлении

Фото: РИА Новости

Украинская армия вновь безуспешно атаковала позиции ВС РФ западнее села Работино на Запорожском направлении, пишет WarGonzo. Что сегодня происходит на Артемовском и Херсонском направлениях, какая сейчас ситуация у Крынок, Крыма, Бахмута, Клещеевки, берегов Днепра, Вербового, о чем пишут военкоры 7 декабря?

Запорожское направление. Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки 7 декабря 2023 года

«На Запорожском направлении ВСУ вновь атаковали западнее села Работино. Без успеха. Со стороны Новофедоровки аналогичные действия вели уже российские войска. С тем же результатом», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Запорожском фронте уничтожено несколько атакующих групп пехоты украинцев у Работино и Вербового, идут взаимные артиллерийские обстрелы, ВСУ применяют кассетные боеприпасы.

«На Ореховском участке ВСУ атаковали к западу от Работино. У Новофедоровки встречные бои. На Времевском выступе наши бойцы атаковали в районе Старомайорского и Урожайного», — передает Readovka.

Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что на Работинском выступе ВС РФ продолжают поддавливать ВСУ у населенных пунктов Новопрокоповка и Вербовое.

«Противник перешел к обороне. Три бригады убыли в Донбасс. Идет укрепление обороны Орехова», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Клещеевки, Андреевки 7 декабря 2023 года

«Северо-Западнее Артемовска (Бахмута) идут бои в районе Хромово — Берховское водохранилище — садовый центр „Вальяновский питомник“. Сообщают об активизации боевых действий севернее Соледара», — передают «Два майора».

WarGonzo пишет, что на Бахмутском направлении российские подразделения при поддержке артиллерии атаковали у Андреевки, северо-западнее Клещеевки и из Хромового, в районе Богдановки — встречные бои.

«Военкоры сообщают, что русская армия перерезала трассу на Часов Яр, по которой ВСУ снабжали группировку в районе Артемовска. К тому же наши бойцы продвинулись к югу от Берховского водохранилища. В Клещеевке продолжаются бои за высоты», — сообщила Readovka.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Иван Родионов/РИА Новости Город Артемовск в ДНР

Херсонское направление. Ситуация у Херсона, Крыма, Крынок, берегов Днепра 7 декабря 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении украинские морпехи продолжили наступательные действия в районе Крынок и укрепляют свои позиции в самом селе в инженерном плане. Можно сказать, что этот плацдарм они будут пытаться удержать любой ценой. И не исключено, что в ближайшее время они попытаются высадиться на левом берегу Днепра на других подконтрольных ВС РФ участках», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Херсонском направлении сохраняется сложная обстановка у Крынок.

«Несмотря на плотный огонь нашей артиллерии и авиации, противник предпринимает попытки расширить зону контроля у села, сковывая силы нашей группировки. Сохраняется вероятность десанта противника и на других участках Херсонского направления», — сообщил источник.

«Рыбарь» передает, что на Херсонском направлении ВСУ предприняли очередную попытку расширить зону контроля в районе Крынок.

«При этом командование перебрасывает в село дополнительные силы, что может быть направлено в том числе на отвлечение внимания ВС РФ», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Луганское, Купянское, Соледарское направления. Ситуация 7 декабря 2023 года

«На Соледарском направлении более недели российские войска удерживают инициативу, оказывая давление на противника сразу на трех участках: на южном фланге в районе Клещеевки, на северо-западном фланге в Вальяновском питомнике, а также к северу от Соледара. Несмотря на предпринимаемые командованием ВСУ попытки, полностью сдержать натиск ВС РФ не удается. На Купянском участке противник начал выстраивать новую оборонительную линию в Петропавловке и, похоже, подготавливается к сценарию, при котором ему придется оставить Синьковку», — передает «Рыбарь».

«Два майора» пишут, что на Купянском направлении в Синьковке ВС России продавливают оборону ВСУ, вынуждая украинцев готовить новую линию обороны за пределами населенного пункта.

«На Луганском направлении ВС РФ атаковали у Тернов, Петропавловки и Синьковки. ЛБС существенно не изменилась. Но на последних из двух перечисленных участков украинские войска имеют серьезные проблемы с удержанием позиций. Перебрасывается подкрепление», — сообщил WarGonzo.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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