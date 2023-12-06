Личный враг Зеленского: кто и как убил Киву, кому это выгодно на самом деле

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/ТАСС

В Подмосковье убит бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Когда-то внук Героя Советского Союза воевал в Донбассе на стороне ВСУ, не скупясь на оскорбления в адрес России. Однако в 2022-м он попросил убежища у Москвы и поддержал СВО. С тех пор политэмигрант успел нажить на родине немало врагов. Кто стоит за ликвидацией Кивы, отдавал ли приказ об этом лично президент Зеленский и действительно ли Киев начал массовую охоту на бежавших в РФ соотечественников? Об этом — в материале NEWS.ru.

Убийство экс-депутата Рады Ильи Кивы: что известно

Сообщения о том, что в Одинцовском районе Московской области обнаружено тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, появились вечером в среду, 6 декабря. Бывшего киевского политика нашли в парке рядом со SPA-отелем «Величъ Country Club» в деревне Супонево, где, как утверждают СМИ, постоянно проживал Кива.

Подмосковное управление Следственного комитета сообщило, что Киву застрелили из неустановленного оружия. Преступник скрылся. Главк возбудил уголовное дело — к нему привлечены наиболее опытные следователи и криминалисты. Вход на территорию отеля оцепили, записи с камер изучаются.

За несколько часов до убийства в России произошло другое покушение, которое, предположительно, тоже связано с СВО: в Луганске был убит Олег Попов — депутат первого и третьего созывов Народного совета ЛНР, бывший председатель комитета по вопросам госбезопасности и обороны республики. Автомобиль, в котором находился депутат, был подорван. Управление СК по республике квалифицировало случившееся как теракт. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205 Уголовного кодекса.

Фото: t.me/sledcom_press

Почему Киев использует методы индивидуального террора

«Киву я знал лично, и он производил довольно приятное впечатление, прошлого своего не скрывал и был весьма убежденным противником современного киевского режима», — говорит NEWS.ru Алексей Журавлев, первый зампред комитета по обороне, лидер партии «Родина».

Опасность для Кивы заключалась еще и в том, что он показывал: «от Майдана можно отрезветь, раскаяться, перейти на сторону добра», подчеркивает Журавлев. «И таких, как Кива, должно было становиться все больше, недаром в последнее время ВСУ сдавались в плен целыми подразделениями. А из этих пленных — словно по его заветам — составлялись даже отряды, которые теперь воюют в составе российской армии», — добавляет депутат.

«Я давно предупреждал, что Украина встанет на террористический путь, и чем ближе ее конец, тем эти убийства будут все более массовыми и кровавыми. России нельзя расслабляться, настороже должен быть каждый гражданин — нам противостоит все та же нацистская гадина, которую, к сожалению, наши деды недобили в 1945-м. Нужно ее уничтожить во что бы то ни стало, иначе достанется и нашим внукам, задавить в корне и эту идеологию, и тех, кто ее сейчас распространяет», — подытоживает депутат Госдумы.

Кто мог желать смерти Илье Киве

Убийство в Подмосковье — акт возмездия, предположил в беседе с NEWS.ru зампред движения «Сильная Россия» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его мнению, приказ на убийство экс-депутата Рады мог отдать любой руководитель из украинских спецслужб, не обязательно это было делать представителям киевского политического руководства.

«Между руководителями в этом плане, думаю, даже развернуто „соцсоревнование“. Конечно, Служба безопасности Украины (СБУ) могла это сделать, а могла и военная разведка. Полагаю, на первом этапе нельзя исключать и криминальные мотивы. Возможно, у него были нерешенные финансовые вопросы», — допустил эксперт.

По словам Михайлова, агентура Киева ведет себя в России «довольно нагло». «Она ведет себя нагло, потому что мы позволяем ей так себя вести. Имею в виду, что сюда много людей приехало c Украины — c разными целями. Но я склоняюсь к тому, что за убийством стоят нанятые люди. Сомневаюсь, что украинские спецслужбы специально отправляют сюда своих профессиональных сотрудников. Их долго готовить и быстро можно потерять. Проще найти здесь людей, в том числе которые разделяют их взгляды, симпатизируют Украине», — предположил генерал-майор.

По мнению Михайлова, главное сейчас — быстро обнаружить и задержать исполнителя, через которого можно выйти на организаторов. «Хотя иной раз это сделать сложно, поскольку спецслужбы часто действуют, как говорят, „под чужим флагом“. Заказчик из спецслужб не обозначает свою причастность к той или иной службе. Но наши следователи, надо отдать им должное, хорошо раскрывают такие преступления и выходят на заказчиков», — отмечает Михайлов.

Генерал советует другим бывшим депутатам Верховной рады, живущим в России, внимательно отнестись к своей безопасности. «Они не являются охраняемыми людьми до тех пор, пока нет информации, что на них готовится покушение. Под охрану их просто так брать не будут. Но, с другой стороны, не так давно покушались в Ялте на Олега Царева, теперь убили Илью Киву. В первую очередь проживающим у нас экс-депутатам с Украины надо самим каким-то образом обеспечивать свою безопасность. Они, безусловно, вызывают изжогу у киевских специальных служб», — отмечает Михайлов.

Как подчеркивает эксперт, несколько недель назад американские и английские политики уже выражали тревогу в связи с тем, что спецслужбы западных стран готовят на своих базах украинцев в качестве профессиональных убийц. «Тревогу этих политиков понять можно. Ни одна страна не приветствует, когда на базе ее спецслужб готовят таких убийц, нацеленных против лидеров общественного мнения», — заключил Михайлов.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов

Приказ о нападении мог отдать лично Зеленский?

«Киев продолжает мастер-класс по устранению предателей. А для Украины Кива таковым и был. Он и здесь своим не стал, как ни старался. Слишком токсичный бэкграунд», — написал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, отметив символичность убийства — оно случилось в День ВСУ. При этом ответственность за убийство фактически уже взяло на себя Главное управление разведки Минобороны (ГУР) Украины. «Спикер ведомства подтвердил: „Кива — всё. Такая судьба ждет всех предателей Украины“», — сообщил Коц.

Покушение на Киву — теракт, ответственность за который несет президент Владимир Зеленский, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Он не исключает, что лидер Украины лично отдает спецслужбам приказы о ликвидации. «Насколько я понимаю, это теракт, устроенный СБУ или другими киевскими спецслужбами. У них два начальника — это Зеленский и ЦРУ. Соответственно, они и отвечают за это покушение», — сказал NEWS.ru парламентарий.

Федоров считает, что убийство Кивы, как и недавнее устранение Владлена Татарского в Петербурге, призвано запугать политиков на территории России. «Это акт устрашения разных политиков — российских, бывших украинских, демонстрация влияния непосредственно на территории России. То есть это карательная операция», — добавил он.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян тоже видит в убийстве Кивы украинский след. В своем Telegram-канале она написала, что такие, как он, «уничтожаются своими». «Киву убили... Свой среди чужих/чужой среди своих обычно уничтожается своими. Чужим просто нет до него дела», — пояснила Симоньян.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маргарита Симоньян

Гибель Ильи Кивы: признает ли свою причастность СБУ

Убийство в Подмосковье стало результатом «спецоперации» СБУ, сообщили со ссылкой на собственные источники украинские издания. В эфире телемарафона убийство прокомментировал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Он назвал экс-нардепа одним из «самых отвратительных подонков, предателей и коллаборантов». «Да, можем подтвердить, что Кива — всё. И такая судьба постигнет других предателей Украины», — сказал Юсов. Правда, официально Киев пока не подтверждал причастность к гибели Кивы.

Это не первое громкое убийство в России, которое связывают с украинскими спецслужбами. В августе 2022 года в Подмосковье при подрыве автомобиля погибла журналистка Дарья Дугина, дочь известного философа Александра Дугина. ФСБ установила, что за убийством стоит Киев, а исполнителем «заказа» является гражданка Украины Наталья Вовк, которая заложила мину под автомобиль.

В марте в Петербурге произошел взрыв в кафе на Университетской набережной, жертвой которого стал военный блогер Максим Фомин (Владлен Татарский). Бомба была заложена в гипсовый бюст, который на творческой встрече передала ему петербурженка Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов). СК установил, что она выполняла указания «лиц, действовавших с территории Украины».

Украинские спецслужбы так не взяли на себя ответственность за эти преступления. Однако глава СБ Украины Василий Малюк в ответ на запрос Washington Post заявлял, что все цели, против которых служба проводила операции, в Киеве считают законными.

Фото: ГСУ СК РФ по Московской области

Кто такой Илья Кива: биография, карьера, чем известен

Илья Кива родился в 1977 году в Полтаве в семье испытателя на заводе «Знамя». Дед будущего политика Филипп Кива был ветераном Великой Отечественной войны, Героем Советского Союза. До Евромайдана Кива трудился на Донецкой железной дороге, в госслужбе автомобильных дорог, в управлении по защите прав потребителей Полтавской области.

Летом 2014-го Киву назначили командиром батальона «Полтавщина», а еще через несколько месяцев — замначальника УМВД Украины в Донецкой области, откуда летом 2015-го он перешел на такой же пост в Херсонскую область. Помимо этого, Кива состоял в «Правом секторе» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и до перевода в Херсон воевал в Донбассе в составе сил АТО. Тогда он не скупился на публичные оскорбления в адрес России. Вскоре он стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова, одного из организаторов карательных операций в Донбассе.

Крутой поворот в карьере Кивы случился в 2019 году. Тогда он стал депутатом от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую многие считали пророссийской политической силой, он попал в партийный список по квоте Вадима Рабиновича. Риторика Кивы резко изменилась: он начал критиковать недавних соратников — ультраправых, выступать за возобновление связей с Россией и мир в Донбассе.

Позволял Кива себе и громкие выпады в адрес президента Владимира Зеленского и в целом украинской власти, обвиняя ее в нарушении конституции, в частности — принципов свободы слова. В январе 2022-го он покинул Украину, перебравшись в Испанию, а затем в Москву, где попросил о политическом убежище и гражданстве РФ. Спустя еще несколько месяцев Кива отказался от депутатского мандата и публично поддержал спецоперацию ВС РФ. С тех пор Кива был частым гостем ток-шоу на федеральных телеканалах.

В прошлом месяце суд во Львове заочно приговорил экс-депутата к 14 годам лишения свободы, признав его виновным по ряду статей, в том числе о госизмене. Утром в среду в Telegram-канале Кивы появилась запись, в которой он рассуждал о возможном покушении на Зеленского. Вечером его самого не стало.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива встречает демонстрантов во время митинга военнослужащих и отставных полицейских с призывом к перерасчету пенсий возле Верховной рады Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива встречает демонстрантов во время митинга военнослужащих и отставных полицейских с призывом к перерасчету пенсий возле Верховной рады Фото: Стрингер/РИА Новости Илья Кива перед началом внеочередного заседания Верховной рады Украины в Киеве Фото: Стрингер/РИА Новости Илья Кива перед началом внеочередного заседания Верховной рады Украины в Киеве Фото: Социальные сети Фото: Социальные сети Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко и депутат от ОПЗЖ Илья Кива (слева направо) дерутся во время пленарного заседания украинского парламента Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко и депутат от ОПЗЖ Илья Кива (слева направо) дерутся во время пленарного заседания украинского парламента Фото: Zuma/TASS Фото: Zuma/TASS Фото: Olena Khudiakova/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Илья Кива и Виктор Медведчук у здания апелляционного суда в Киеве Фото: Olena Khudiakova/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Илья Кива и Виктор Медведчук у здания апелляционного суда в Киеве Фото: Социальные сети Фото: Социальные сети Фото: Anatolii Siryk/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива (в центре) возле Печерского районного суда в Киеве Фото: Anatolii Siryk/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива (в центре) возле Печерского районного суда в Киеве Фото: Сергей Плачков/ТАСС Фото: Сергей Плачков/ТАСС Фото: Анна Марченко/ТАСС Народный депутат Украины Илья Кива во время возложения цветов к Вечному огню в парке Вечной Славы в 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне Фото: Анна Марченко/ТАСС Народный депутат Украины Илья Кива во время возложения цветов к Вечному огню в парке Вечной Славы в 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency Фото: Социальные сети Фото: Социальные сети

Читайте также:

Илью Киву убили по приказу СБУ? Фото экс-депутата Верховной рады

«Хочу трусики и в ЕС»: что стало с лицами Евромайдана, где они сейчас