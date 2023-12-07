Минобороны показало кадры ликвидации «Ланцетами» станций связи ВСУ МО: ВДВ «Ланцетами» поразили радиолокаторы и станцию связи ВСУ на берегу Днепра

Российские десантники, используя беспилотники «Ланцет», поразили две радиолокационные станции и мобильную станцию связи ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили РИА Новости в Минобороны. Особенностью операции было то, что цели находились в украинском тылу, отметили в оборонном ведомстве.

Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра была обнаружена радиолокационная станция (РЛС) СТ-68 ВСУ, осуществлявшая перемещение по трассе в тыловом районе украинских формирований, — рассказали в Минобороны.

Командование соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» решило ударить по цели барражирующим боеприпасом «Ланцет». С задачей успешно справился оператор беспилотника, который вывел из строя РЛС противника прямым попаданием. Позже также «Ланцетами» были поражены украинский радиолокатор РЛС П-18 и мобильная станция связи ВСУ.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов показал кадры точного попадания российского FPV-дрона в украинский БТР-4Е «Буцефал» в момент его наезда на мину. По словам Рогова, видео было снято на Запорожском направлении в декабре 2023 года. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.